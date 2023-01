Fatta sparire per incassare il suo reddito di cittadinanza: giallo di Olbia, coppia indagata

Ci sono due indagati per la scomparsa di Rosa Maria Luisa Bechere, una 60enne residente a Olbia e sparita nel nulla un mese e mezzo. Sotto accusa ci sono Maria Giovanna Meloni, 42 anni, e il compagno di 49, Giorgio Beccu. Sarebbero stati i due, un tempo vicini di casa della donna, ad ucciderla e far perdere ogni traccia. La Procura di Tempio li accusa infatti di omicidio e occultamento di cadavere.

La svolta nelle indagini è riportata da La Nuova Sardegna. E c’è un dettaglio di non poco conto: il compagno della donna scomparsa, Davide Iannelli, 48 anni, è in carcere per l’omicidio di Tony Cozzolino, bruciato vivo lo scorso marzo nella stessa palazzina di via Petta da dove la Bechere è sparita quarantacinque giorni fa. I carabinieri, che stanno portando avanti le indagini, sono tuttavia sicuri che la ragione del massacro non sia la vendetta ma una questione di soldi.

Dunque nessun allontanamento volontario, nessun giallo per la 60enne di Olbia: per i militari dell’Arma la Bechere è stata uccisa dai due indagati che avevano l’obiettivo di impossessarsi del suo reddito di cittadinanza. In questo mese e mezzo, sia la 42enne Meloni, anche lei olbiese, che il fidanziato Beccu, residente nella vicina Berchidda, si sarebbero impossesati del BancoPosta e della PostPay della donna scomparsa e a questo punto uccisa.