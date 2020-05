Saranno riaperti da domani i principali beni culturali di Cagliari: dalla Passeggiata coperta alla Galleria dello Sperone dalla Villa di Tigellio alla Grotta della Vipera e la Cripta di Santa Restituta. Tutti i siti gestiti dall’assessorato alla Cultura del Comune, saranno visitabili dal lunedì alla domenica, mattina e pomeriggio, rispettivamente dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Servirà aspettare qualche giorno in più per il Palazzo di Città che aprirà il 12 giugno con un’esposizione di immagini, scattate dal fotografo statunitense Steve McCurry, mentre a breve riapriranno anche il museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, l’Anfiteatro romano e la Torre campanaria della Cattedrale. Per quanto riguarda le visite, l’obiettivo è fare in modo che vengano svolte in assoluta tranquillità: sono stati predisposti dei protocolli di sicurezza finalizzati al contenimento e alla prevenzione.

Verrà favorito l’ingresso tramite prenotazione e la visita sarà circoscritta a un numero limitato di persone per garantire il necessario distanziamento interpersonale. La prenotazione verrà fatta per fasce orarie così da ridurre i tempi di attesa rispetto ad una vista senza prenotazione. L’accesso alla biglietteria è riservato a una sola persona per volta. Gli altri visitatori dovranno attendere il loro turno mantenendo la distanza di sicurezza, secondo le indicazioni fornite dal personale all’accoglienza. Quest’ultimo, una volta effettuato l’accesso, illustrerà all’entrata le nuove regole per la fruizione degli spazi che prevedono tutti i protocolli di sicurezza.