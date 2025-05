Facevano delle avance ai pensionati per poi derubarli, arrestate due donne: operavano in diversi Comuni del Sud Sardegna

Usavano la seduzione come esca, conquistando la fiducia di pensionati soli per poi derubarli dei risparmi di una vita. È la truffa messa in atto da due donne di origine romena, di 35 e 31 anni, arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari con l’accusa di furto, come riportato dall’Ansa.

Il loro modus operandi, ormai collaudato, si è ripetuto in diversi Comuni del Sud Sardegna: una delle due si avvicinava a uomini anziani con atteggiamenti ammiccanti e proposte ambigue, riuscendo a farsi aprire la porta di casa. Una volta dentro, intratteneva la vittima con avances e attenzioni, mentre la complice, rimasta fuori dalla vista, si introduceva nelle stanze per rovistare nei cassetti e prelevare contanti e oggetti di valore.

Una tecnica resa ancora più efficace dalla reticenza delle vittime, spesso restie a denunciare quanto accaduto per vergogna o imbarazzo. La truffa è stata però interrotta grazie alla prontezza di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lunamatrona. I militari, insospettiti dal passaggio delle due donne nel centro di Pauli Arbarei, le hanno seguite e poi bloccate all’uscita dall’abitazione di un pensionato. Durante la perquisizione, una delle due nascondeva addosso 1.100 euro in contanti, appena sottratti all’anziano. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per entrambe l’obbligo di dimora nel Comune di Cagliari, con il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.