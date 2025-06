Evaso da Is Arenas, riconosciuto mentre passeggia in paese: 44enne arrestato da un agente fuori servizio

Stava camminando con apparente tranquillità per le vie di Gonnosfanadiga, ma la sua fuga è durata poco. Il detenuto 44enne di origine marocchina, evaso la scorsa settimana dalla colonia penale di Is Arenas, è stato riconosciuto e arrestato questa mattina da un agente della polizia penitenziaria fuori servizio.

Il riconoscimento è avvenuto intorno alle 8 del mattino, grazie alla prontezza e al sangue freddo del poliziotto che, pur non in servizio, non ha esitato a intervenire. Lo ha reso noto Giovanni Villa, segretario generale della Fns Cisl Sardegna, che ha elogiato l’operato dell’agente. “L’agente presta servizio proprio nella colonia penale da cui l’uomo era evaso. Quando lo ha visto passeggiare per strada, lo ha riconosciuto immediatamente e lo ha bloccato senza esitazione”, ha spiegato Villa.

Un gesto che testimonia l’alta professionalità e il forte senso del dovere degli appartenenti al Corpo, come ha sottolineato ancora Villa: “L’Amministrazione deve riconoscere la dedizione di chi, anche al di fuori dell’orario di servizio, continua a vigilare con attenzione, determinazione e coraggio. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali le donne e gli uomini della polizia penitenziaria nel garantire la sicurezza dentro e fuori le strutture carcerarie”. L’arresto è avvenuto senza incidenti. Il detenuto è stato ricondotto in custodia. Si indaga ora su eventuali complicità e sul modo in cui è riuscito ad allontanarsi dalla struttura di Is Arenas.