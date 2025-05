Esercitazioni militari, al via la Joint Stars 2025 a Cagliari

Al via la Joint Stars 2025, la più importante esercitazione della Difesa, pianificata e condotta dal Comando operativo di vertice interforze. Ieri mattina, con l’arrivo di Nave Trieste nel porto di Cagliari, si è completato il dispiegamento delle forze e dei mezzi che daranno vita a un complesso scenario operativo multi-dominio. L’esercitazione, che prenderà il via ufficialmente domani 8 maggio, coinvolgerà tutte le componenti delle Forze Armate, diversi Corpi dello Stato, dicasteri e agenzie, impegnati in un’attività che punta a rafforzare la collaborazione e l’interoperabilità tra tutte le realtà istituzionali coinvolte nella difesa dello Stato. Un banco di prova che stimolerà risposte integrate a situazioni complesse e dinamiche, per testare capacità e sinergie in contesti realistici.



L’iniziativa prevede anche la solidarietà e il coinvolgimento della popolazione grazie al progetto “Joint Stars for Charity”. Numerose saranno, infatti, le attività aperte al pubblico, tra cui iniziative sanitarie e raccolta fondi. Nave Trieste si trasformerà, per l’occasione, in una piattaforma di supporto, che offrirà screening gratuiti per i bambini e ospiterà momenti di condivisione e cultura. Il clou del programma solidale si concentrerà nel weekend del 10 e 11 maggio, con una mobilitazione corale di militari, istituzioni, associazioni e aziende per conseguire un obiettivo concreto: l’acquisto di due posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva pediatrica per l’ospedale Arnas “G. Brotzu” di Cagliari. Tra gli appuntamenti, il concerto benefico della Banda musicale interforze, che sabato 10 maggio alle 1830, a bordo di Nave Trieste ormeggiata al molo Rinascita, ospiterà anche l’intensa voce del cantautore Bungaro. Un evento che unisce le Forze Armate e la cittadinanza sotto il segno della musica e della solidarietà, con l’intero ricavato destinato alla raccolta fondi. Sabato 10 e domenica 11 maggio, dalle 0900 alle 1800, a bordo di Nave Trieste, medici della Asl di Cagliari e personale sanitario militare effettueranno, inoltre, screening sanitari gratuiti per i più piccoli. Domenica 11 maggio, la corsa solidale “IX Karalis 10”, promossa dalla Onlus Insieme contro il dolore e dall’A.S.D. Nuova Atletica Sardegna, animerà le vie cittadine. Infine, alle 1630, andrà in scena lo spettacolo musicale per bambini “Pierino e il Lupo” all’Ospedale San Michele, accompagnato dalla donazione di giochi e materiale didattico per i piccoli pazienti ricoverati. La solidarietà ha bisogno di azioni e fatti concreti: anche questo è Difesa dello Stato e dei suoi cittadini.