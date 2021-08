Proseguono senza sosta le ricerche dell’escursionista di 46 anni di Cagliari, disperso nel Supramonte di Baunei, del quale non si anno più notizie da lunedì scorso. Nella giornata di ieri si è proseguito con la perlustrazione di tutti i sentieri in Località Piredda, dove è stata ritrovata l’auto, fino a Cala Mariolu. Insieme alle squadre a terra, presenti anche le Unità Cinofile di Ricerca in Superficie del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.

Inoltre ci si è avvalsi anche dell’ausilio dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che nel pomeriggio ha effettuato un sorvolo nell’area più interna. La strategia di ricerca, che concentra tutte le forze in campo in questa zona, è stata confermata con l’analisi delle ultime comunicazioni del disperso sia private che tramite i canali social. Il Centro di Coordinamento delle Ricerche è stato allestito in prossimità del punto in cui è stata ritrovata l’auto del disperso e dirige le operazioni con circa 40 uomini appartenenti a Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri della Stazione di Baunei.