Nuovo numero di Sardinia Post Magazine (qui il sito dedicato), il nostro bimestrale cartaceo che racconta la Sardegna con approfondimenti, reportage, inchieste e curiosità. Nella rivista che saluta il 2019, la storia di copertina è dedicata alle celebrazioni per i cento anni di Maria Lai, la straordinaria artista di Ulassai nata il 27 settembre del 1919. Donatella Percivale racconta come l’Isola e il mondo intero si preparano a celebrarla. C’è una mappa delle mostre in Italia e nel mondo e un’intervista alla nipote e unica erede, Maria Sofia Pisu. Andrea Tramonte firma invece il reportage dedicato ad Aggius, il paese dei celebri telai di Maria, un lavoro della tarda età dell’artista e considerato quasi un suo testamento spirituale.

Nuovi editorialisti nel magazine di gennaio e febbraio: da Cristina Caboni, scrittrice di fama, che firma l’editoriale di apertura, all’esperto di politiche culturali isolane Bruno Murgia che debutta con la nuova rubrica dal titolo ‘Tempi Bruni’. Spazio anche alle riflessioni sul senso della comunità sarda, curate dal filosofo Nicola Comerci con il ‘Tempio della riflessione’. Ancora: agli annosi problemi dell’acqua pubblica elencati dall’avvocato Andrea Viola, che ne parla in ‘Giustizia Violata’,e i nuovi linguaggi dell’abbandono raccontati da Monica Scanu, direttore Ied Cagliari e presidente del Fai Sardegna.

Tra i tanti servizi di attualità segnaliamo La scienza delle indagini, di Manuel Scordo attraverso il ricordo dei diciotto anni del Ris di Cagliari, guidato dall’ex colonello Giovanni Delogu. Alessandra Carta ha curato le pagine della politica con l’intervista al governatore Francesco Pigliaru che fa un bilancio dei cinque anni a Villa Devoto a pochi mesi dalla fine della legislatura. Completano la sezione Massimo Zedda e Christian Solinas che, in vista delle Regionali, rispondono a un blocco di domande uguali.

Febbraio è anche il mese dei carnevali, a cui dedichiamo un ampio dossier dal titolo È tempo di carrasecare, un viaggio attraverso i riti ancestrali della tradizione sarda: l’ha firmato da Marzia Piga. E poi ancora le consuete rubriche di cucina, viaggi, turismo e alberghi, libri e dischi che potrete sfogliare comodamente online o sul cartaceo. Il giornale, disponibile dai primi giorni di gennaio direttamente in cabina a bordo delle navi Moby e Tirrenia nelle tratte della Sardegna, sarà in vendita in tutte le edicole di Cagliari e in abbonamento cliccando sulla nostra pagina digitale. Basta andare su www.sardiniapostmagazine.it e selezionare la finestra ‘Shop’.