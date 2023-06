Esami di maturità: oltre 12mila studenti sardi impegnati nella prova di italiano

Alle 8,30 in punto questa mattina sono iniziati gli esami di maturità per 12.444 studenti sardi. In tutta Italia sono complessivamente 536.008 gli studenti che si cimentano con saranno alle prese la prima prova, italiano. Sono coinvolte 14.000 commissioni – in Sardegna sono 403 -, per un totale di 27.895 classi.

Quest’anno l’esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Alle ore 8.30 in punto il ministero dell’Istruzione ha comunicato la chiave per l’apertura del plico telematico; la chiave sarà disponibile sul sito del ministero. La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l’altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Tra le tracce proposte ai maturandi ci sono Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’ e Salvatore Quasimodo con ‘Alla nuova luna’ che fa parte della raccolta ‘La Terra impareggiabile’, poi c’è il brano ‘Elogio dell’attesa nell’era di Wathapp’ tratto da un testo Marco Belpoliti, mentre ‘L’idea di nazione’ con un testo tratto da Federico Chabod è una delle tipologie di tipo B ‘Analisi e produzione di un testo argomentativo’ proposto agli studenti.

Tornando ai numeri della Sardegna oggi per la prima prova degli esami di maturità nell’Isola sono coinvolti 403 presidenti di commissione e 3.165 docenti commissari con tre componenti interni (i prof degli alunni) e tre esterni (pescati da altre scuole). Il grosso dell’esercito di candidati arriva dalla provincia di Cagliari con 5.658 ragazzi. Poi Sassari, 3.905, Nuoro, 1.725 e Oristano, 1.156.

Le commissioni si sono insediate lunedì e hanno già stilato il calendario delle prove orali che cominceranno la prossima settimana, dopo la correzione dei compiti scritti. Dopo la prova di italiano, giovedì 22 toccherà, dopo la prova comune a tutti gli istituti, alle materie legate ai programmi delle singole scuole. Dalle versioni di greco o latino per i classici alla progettazione di una fattoria o di un palazzo per gli istituti tecnici.

Più di otto studenti sardi su cento però non parteciperanno all’esame: la percentuale degli ammessi (91,8) è la più bassa d’Italia. Un dato che offre molti spunti di riflessione e analisi perché la media nazionale è invece del 96,4%. I più bravi in Campania: solo il 2,6% di non ammessi. Sardegna ultimissima: rispetto alla penultima posizione della Liguria ci sono ben tre punti di differenza.