Erasmus, 279 studenti stranieri scelgono l’Università di Cagliari

Oltre 700 presenze internazionali nell’anno accademico 2025/2026 dell’Ateneo del Capoluogo.



Sempre più studenti stranieri scelgono l’Università di Cagliari. La conferma arriva dall’Erasmus Welcome Day ospitato nell’Aula magna Carta della facoltà di Ingegneria e Architettura, dove sono stati accolti 279 studenti e studentesse che trascorreranno a Cagliari il secondo semestre dell’anno accademico 2025/2026 per studio o tirocinio.

I nuovi arrivi provengono da 43 Paesi. In prevalenza dall’Europa – Spagna, Francia, Polonia, Romania e Germania, che da sola conta 37 studenti – ma anche da nazioni extraeuropee del continente americano, come Stati Uniti, Canada, Brasile, Cile ed Ecuador, e africano, con Tunisia, Tanzania e, per la prima volta, Ghana e Camerun.

Negli ultimi anni l’Ateneo ha rafforzato in modo significativo la propria rete internazionale. L’ufficio Ismoka ha siglato oltre 200 accordi con università straniere, accolto 700 studenti in ingresso e consentito a più di 1000 iscritti di svolgere un periodo di studio all’estero. Solo nel 2025 si registrano oltre 100 visiting professor, 191 corsi in lingua inglese e 1200 studenti arrivati da 50 Paesi.

“Siamo molto contenti di accogliere gli studenti stranieri che frequenteranno il secondo semestre dell’Università di Cagliari – ha sottolineato Alessandra Carucci, prorettrice per l’internazionalizzazione –. Sono quasi 270, che si aggiungono ai 470 del primo semestre: superiamo così le 700 presenze internazionali quest’anno, un grande successo per l’Ateneo”.

L’Università partecipa inoltre a programmi e progetti internazionali come Unicore, Smile Now e Next Generation Eu, oltre a iniziative dedicate ai figli degli emigrati sardi nel mondo che desiderano riscoprire le proprie radici attraverso un percorso di studio in Sardegna.