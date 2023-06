Enti e associazioni, ecco come i sardi donano il 5 per mille: tra assistenza e cure per gli animali

Nella dichiarazione dei redditi presentata ogni anno per molti il 5 per mille è solo una delle tante voci da elencare, una firma grazie alla quale viene destinata una quota dell’imposta Irpef per sostenere associazioni di volontariato, enti, Comuni, ricerca scientifica e sanitaria, ma anche quelle associazioni che si prendono cura degli animali.

Sembra una piccola cosa, ma è grazie a questi fondi che molte associazioni di volontariato, ma anche ricercatori ed enti riescono ad andare avanti e possono aiutare anche chi ha bisogno. Da pochi giorni sono stati diffusi e resi pubblici gli elenchi delle associazioni, delle onlus e degli enti che hanno ricevuto e riceveranno io contributi. In Sardegna su 13.370 risultano 233 beneficiari (preso in considerazione l’elenco con i primi classificati ndr).

Andando ad osservare l’elenco si ha uno spaccato di come si muovono e vengono aiutate le associazioni, ma anche cosa rappresentano alcuni enti per i cittadini.

La prima onlus sarda che appare nell’elenco ed è quella che ha ricevuto più adesioni al 5 per mille presente nell’elenco “5 per mille anno finanziario 2022 – Elenco enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari”, è “Effetto Palla onlus”, di Oristano. Sono state ben 7.349 le persone che hanno firmato per il 5 per mille e hanno donato 207.810 euro. L’associazione si occupa di prendersi cura degli animali che non hanno nessuno.

Al secondo posto la sezione di Olbia della Lida, associazione di volontariato che opera in difesa dei diritti degli animali. La Lida ha ricevuto da 3.487 persone ben 120.769 euro.

La Fondazione Domus de Luna di Cagliari che si occupa di mamme e bambini in difficoltà ha ricevuto da 1.057 persone 115.168 euro. L’Associazione amici degli animali di Gonnosfanadiga ha ricevuto 79.561 euro da 2.729 persone.

Al quinto posto ‘A 18 fondazione per l’autismo’ di Cagliari ha ricevuto da 930 persone 72.417 euro. L’Università di Cagliari ha ricevuto 66.269 euro da 1.229 persone.

Poi a seguire l’Associazione mondo di Cagliari ha ricevuto 60.077 euro; l’Anteas di Cagliari che ne ha ricevuti 41.206, seguita dal Comune di Cagliari che ha ricevuto come donazione del 5 per mille 39.679 euro. Al decimo posto l’associazione Elisa Deiana di Soleminis che ha ricevuto da 1.350 persone 39mila euro.

Nell’elenco, ma in posizioni più basse, figurano anche l’Università di Sassari con 34mila euro circa e il Comune di Sassari con 33mila euro circa.