Emergenze 118, l’Areus potenzia il servizio con estensione orari e nuove postazioni

Nonostante ancora i flussi turistici non siano ancora elevati, come da programma domani, domenica 15 giugno, Areus avvia il Piano di Potenziamento per la stagione estiva del Servizio di emergenza urgenza 118. La deliberazione n.38 del 15.05.2025 firmata dal Commissario Straordinario Angelo Maria Serusi, prevede non solo l’estensione degli orari di disponibilità di alcune postazioni di base gestite dalle associazioni e cooperative convenzionate tutto l’anno, ma attiverà nuove postazioni di base e avanzate laddove necessarie.

Inoltre, grazie alla disponibilità degli infermieri AREUS, alcune postazioni potranno trasformarsi anche quest’anno in mezzi di soccorso infermieristici in grado di gestire con maggiore appropriatezza le cosiddette patologie “tempo dipendenti” che necessitano di essere trattate nel minor tempo possibile da personale sanitario adeguatamente formato.

L’avvio del Piano di Potenziamento estivo sarà subito attivo da domenica 15 giugno in almeno 7 località e in particolare il servizio di soccorso passerà da h12 a h24 nella postazione di Campanedda nel sassarese e La Caletta a Siniscola. A Tortolì il mezzo da infermieristico (India) passerà a Medicalizzato (Mike). A Giba la postazione di base passerà da 6 ore a 12 ore al giorno. A Sant’Anna Arresi passerà a h24 nel corso della stagione estiva. A Carloforte il soccorso di base si trasformerà in infermieristico (india).

A queste prime postazioni seguirà il potenziamento estivo in altre 13 località.

Nel territorio della ASL di Sassari i mezzi di soccorso di base stazioneranno a Platamona dalle 8 alle 20 tutti i giorni h12.

Nel territorio della ASL di Olbia, il servizio aggiuntivo di base sarà attivo tutti i giorni h24 a Loiri Porto San Paolo, a Vignola Mare (Aglientu), a Costa Paradiso (Trinità d’Agultu). Areus garantirà la presenza dell’infermiere a bordo del mezzo di base a Santa Teresa di Gallura .

Nel territorio dell’Asl di Nuoro, ad Orosei, il mezzo di base presterà servizio a Sos Alinos tutti i giorni h24, mentre a La Caletta-Siniscola per il mezzo di soccorso di base è previsto, come già detto, l’incremento delle ore di attività. A Galtellì il mezzo di base verrà trasformato in infermieristico tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Nel territorio dell’Asl di Cagliari, i mezzi di soccorso di base saranno presenti h24 a Costa Rei e Torre delle Stelle. A Villasimius il servizio sarà potenziato con una postazione India h24 che avrà l’infermiere a bordo. Stessa modalità è prevista a Chia-Domus de Maria.

Nel territorio dell’Asl di Carbonia oltre alle già citate postazioni attive dal 15 giugno a Carloforte, Sant’Anna Arresi e Giba, AREUS attiverà nei giorni a seguire anche la postazione di Gonnesa con mezzo di soccorso QUAD in località Plag’e Mesu con a bordo due soccorritori, il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) e l’attrezzatura di soccorso per gli interventi lungo i 3 km di arenile.

“Areus, compatibilmente con le esigenze pervenute dal territorio, anche quest’anno garantirà un’adeguata copertura di tutto il territorio regionale in tempo per l’avvio della stagione estiva” conferma il Commissario straordinario Angelo Maria Serusi che ha già dato mandato agli uffici di riaprire i termini della manifestazione di interesse per l’assegnazione di alcune sedi rimaste vacanti. Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali operanti nel settore di trasporto con ambulanza aventi adeguata esperienza professionale avranno 6 giorni di tempo per manifestare il loro interesse o integrare i documenti mancanti.

Nel territorio dellaASL Medio Campidano il bando interessa la postazione di base di Torre dei Corsari nel Comune di Arbus. Nel territorio della ASL Oristano la riapertura dei termini interessa la postazione che da base si dovrà trasformare in Infermieristica in località Is Arenas nel Comune di Narbolia e la postazione di base di Is Arutas a Cabras. La manifestazione di interesse nel Nord Sardegna riguarda le postazioni di base presso Fertilia ad Alghero, quella di Porto Rotondo ad Olbia e di Abbiadori ad Arzachena oltre a quella infermieristica prevista a San Teodoro.

Il Piano di potenziamento, oltre che sui mezzi di soccorso della rete avanzata e di base, può sempre contare sull’ ausilio dell’Elisoccorso, attivabile dalle due Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari con gli elicotteri delle tre basi di Olbia (attiva anche di notte), Alghero e Cagliari (attive nelle ore diurne).