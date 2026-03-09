Emergenza rifiuti a Santa Gilla, Autorità portuale e Comune di Cagliari avviano la bonifica

L’iniziativa prevede anche la chiusura dei varchi per evitare nuovi abbandoni abusivi

Oltre 90 tonnellate di rifiuti abbandonati, nel corso degli anni, su un’area di 12mila metri quadri, a ridosso ella laguna di Santa Gilla. Sono i numeri della azione di bonifica avviata, dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna in coordinamento con l’assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari.



L’intervento prevede la pulizia generale dell’area e il conferimento dei rifiuti, previ campionamenti ed analisi di laboratorio, in discariche autorizzate per lo smaltimento o il recupero.

Contestualmente all’operazione di bonifica, la cui ultimazione è prevista per l’11 aprile prossimo, l’AdSP provvederà all’installazione di un cancello sull’accesso stradale da via San Simone.

Opera che andrà a completare l’azione di interdizione all’area, già avviata dal Comune, con la chiusura di altri varchi in prossimità dei parcheggi del vicino centro commerciale.

Il compendio sarà, infine, presidiato da un sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa per arginare l’abbandono dei rifiuti e risalire ai diretti responsabili. Il cantiere rimarrà, comunque, un “osservato speciale”.

Nei prossimi giorni, infatti, sono previsti dei sopralluoghi congiunti dell’AdSP e del Comune per monitorare lo stato di fatto e, in particolare, per valutare soluzioni coordinate che mirino a una valorizzazione integrata dell’area con la creazione, ad esempio, di sentieri naturalistici attrezzati.



“Con questo intervento poniamo fine ad una situazione di degrado – spiega Domenico Bagalà, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – puntiamo, non solo alla bonifica e alla sorveglianza, ma a una valorizzazione definitiva del sito”.



“Siamo veramente felici che sia stato dato avvio alla pulizia e alla riqualificazione di un’area molto vicina a un sito ambientale di importanza comunitaria e fortemente tutelato, quale la Laguna di Santa Gilla- aggiunge Luisa Giua Marassi, assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari – Dopo svariati atti, conferenze di servizi e procedure, siamo riusciti finalmente a compiere l’importante opera di pulizia e di sorveglianza del sito”.