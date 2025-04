Emergenza lagunare nell’Oristanese, al via intervento urgente della Regione

Si è svolta nella sede dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, una riunione tecnica decisiva per fronteggiare la grave criticità ambientale che interessa i compendi lagunari di Corru Mannu, Corru s’Ittiri e S’Ena Arrubia.

L’incontro, promosso alcuni giorni fa in sede di audizione della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gianfranco Satta, dell’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi, del direttore generale di Agris Sardegna Giovanni Piras, del presidente del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese Carlo Corrias, della sindaca di Arborea Manuela Pintus e dell’assessora di Terralba Maura Mura, ha segnato un passaggio operativo decisivo verso l’attuazione di misure urgenti e straordinarie, necessarie per contrastare il degrado ambientale in atto e contenere le conseguenze, già gravi, sul sistema lagunare e sulle attività produttive locali.

Alla luce dell’urgenza, è stata condivisa l’attivazione di un’azione immediata, ricavata a stralcio di un più ampio progetto di riqualificazione ambientale già previsto, la cui attuazione, però, non sarebbe potuta avvenire prima della fine dell’anno.

Il provvedimento individuato consiste nell’apertura controllata di un varco nei canali a bocca di mare, con l’obiettivo di ripristinare il ricambio idrico e migliorare l’ossigenazione nelle aree stagnanti. Si tratta di una misura puntuale, a basso impatto e ad alta efficacia ambientale, che potrà essere attuata in tempi rapidi.

Nelle more della definizione degli aspetti autorizzativi in capo agli uffici competenti in materia paesaggistica e ambientale, l’intervento si configura come giuridicamente sostenibile e coerente con i principi di precauzione e proporzionalità.