Emergenza fiamme in Sardegna, giornata ad alta tensione: 22 incendi, interventi dei Canadair

È una giornata ad alta tensione sul fronte degli incendi in Sardegna. Le alte temperature, il vento e la vegetazione secca stanno alimentando numerosi focolai in diverse aree dell’isola, con almeno otto roghi significativi segnalati tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio del 25 giugno. Le squadre del Corpo forestale regionale, supportate da mezzi aerei, volontari, Barracelli, Forestas e militari, sono in piena attività per arginare le fiamme.

Ozieri e Nurri: i fronti più estesi

Le situazioni più critiche si registrano nei territori di Ozieri e Nurri. In località Sa Tzo Candela, tra Ozieri e Chiaramonti, un vasto incendio ha distrutto campi coltivati e zone boscate. Sul posto operano elicotteri regionali provenienti da Anela, Alà dei Sardi e Limbara, insieme a un Canadair decollato da Ciampino. Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale di Ozieri, con il supporto di squadre Forestas e volontari locali.

A Nurri, in località Su Nurazzolu, le fiamme sono ancora attive. Il rogo, che interessa pascoli e macchia mediterranea, è gestito dalla stazione forestale di Isili e dal GAUF di Cagliari. Operano due elicotteri regionali, da Villasalto e Fenosu, affiancati da due elicotteri militari decollati dalle basi di Decimomannu (Aeronautica Militare) ed Elmas (Esercito Italiano). A supporto delle operazioni sono stati impiegati anche due Canadair, uno da Olbia e l’altro da Ciampino. Sul terreno lavorano anche tre pattuglie forestali, due squadre di Forestas e una squadra di volontari di Isili.

Roghi domati nella mattinata e primo pomeriggio

A Villasor, in località Sa Doda, le fiamme hanno interessato diversi ettari di campi coltivati. L’intervento, coordinato dalle stazioni forestali di Sanluri e Uta con l’impiego di un elicottero dalla base di Villasalto, si è concluso alle 12:08 grazie anche al supporto di volontari e Barracelli.

A Goni, in località S’Uttur E’ Idda, l’incendio ha coinvolto pascoli e macchia mediterranea. L’intervento è stato diretto dalla stazione forestale di San Nicolò Gerrei con il supporto dell’elicottero regionale della base di Villasalto. Hanno contribuito anche volontari di Sant’Andrea Frius e due squadre dell’Agenzia Forestas di Escalaplano. Le operazioni si sono concluse alle 14:19.

A Ottana, in località Sogolio, un incendio ha interessato circa sei ettari di pascolo. Il Corpo forestale di Bolotana ha coordinato le attività di spegnimento, con l’ausilio di un elicottero da Farcana. Sono intervenute anche pattuglie del CFVA di Gavoi e Macomer, tre squadre dell’Agenzia Forestas e i Barracelli. Il rogo è stato domato alle 16:19.

Fiamme ancora attive in diverse zone

A Semestene, in località Funtana Cane, un incendio in un’area boscata è divampato poco prima delle 17:00. Il personale della stazione del Corpo forestale di Bonorva è impegnato nelle operazioni, con il supporto degli elicotteri provenienti da Anela e Farcana. Le fiamme sono ancora in fase di contenimento.

A Siliqua, in località Medau Casteddu, intorno alle 17:30 un incendio ha colpito coltivi e stoppie. Il Corpo forestale locale è sul posto, assistito da un elicottero della base operativa di Pula. L’intervento è ancora in corso.

A Bolotana, in località Preu Reus, un incendio ha interessato una zona boscata. Le squadre della stazione forestale di Bolotana stanno intervenendo, supportate dall’elicottero della base di San Cosimo. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Infine, a Samatzai, in località Roggia Nicolau, il Corpo forestale è attualmente impegnato per domare un incendio in corso. Le operazioni, supportate da un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula, sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento, in servizio presso la pattuglia forestale di Senorbì.