Effetto Palla compie 10 anni. Nata dal salvataggio di una cagnetta, oggi aiuta gli animali e chi se ne prende cura

Compie dieci anni l’organizzazione di volontariato nata per sostenere progetti sulla cura e il rispetto degli animali. La fondatrice Monica Pais: “I nostri progetti sono sollievo per gli animali e gli umani che li accudiscono”

di Francesca Mulas

Aveva un laccio di nylon attorno al collo, stretto quando era cucciola: la sua testa e il collo erano cresciuti ma quel laccio era lì, sempre più piccolo, sempre più doloroso. Palla, questo il nome che le diedero appena arrivata in ambulatorio, aveva la testa grossa come un pallone, con vertebre, esofago, trachea e vene sviluppate in uno spazio minuscolo per un cane di venti chili. La cagnetta, catturata mentre vagava senza padrone nei dintorni di Terralba, era al limite della sopravvivenza e non riusciva quasi più a bere e mangiare. Sarebbe certamente morta di lì a poco.

La storia di Palla, o meglio la sua rinascita, inizia il 24 gennaio di dieci anni fa, quando approda alla clinica veterinaria di Oristano Due Mari, diretta da Monica Pais e da suo marito Paolo Briguglio, dove già grazie ad autofinanziamenti della clinica si curano animali selvatici e senza padrone. La foto della cagnetta appena recuperata venne pubblicata sulla pagina Facebook della clinica proprio per denunciare la terribile situazione in cui vivono, ancora oggi, molti animali che vagano senza cure: l’immagine ottenne in poco tempo oltre 320 mila like, tantissime persone si mobilitarono con donazioni per la sua assistenza. Palla non è più solo uno dei tanti “rottami”, come dicono alla clinica oristanese, che girano per le campagne sarde, dimenticati o peggio maltrattati, ma è diventata la mascotte di un progetto fatto di volontariato, solidarietà e una rete vastissima di sostegno che ha varcato i confini della Sardegna.

“Effetto Palla” è il nome della rete nata nel 2016, subito dopo l’arrivo del cane alla clinica oristanese: l’organizzazione comprende strutture veterinarie, volontarie e volontari che si occupano di “curare gli animali in difficoltà – si legge nella presentazione della odv – quelli che vivono le peggiori situazioni in tutta Italia, e di promuovere progetti, organizzare eventi di sensibilizzazione e svolgere azioni per fare concretamente il bene di quelli che ci piace chiamare animali di nessuno, randagi, smarriti, rottami”.

La prima azione, realizzata grazie a donazioni e ai proventi del 5 per mille, è stata la trasformazione di un capannone vicino a Oristano in ostello per animali feriti o in cura, o non più in grado di vivere in natura; da qui sono nate campagne di informazione e sensibilizzazione e 25 progetti specifici, conclusi o ancora in corso, come “L’incendio del bosco grande” che trae origine dalla storia della volpe scampata al terribile incendio del Montiferru del 2021 e degli animali feriti durante gli incendi, “Equi-liberi” per gli equini abbandonati a loro stessi quando considerati ormai improduttivi o “Re-Life“, che coinvolge ragazzi e adulti con disabilità intellettive o relazionali nella cura degli animali, che ha coinvolto finora 30 persone e altrettanti animali; si concluderà quest’anno “Progettto Zot“, monitoraggio sulla biologia di diverse specie animali attraverso i viaggi di un uccello delle tempeste a cui è stato applicato un radiocollare. A questi si aggiungono azioni di sterilizzazione di cani e gatti (sono oltre 1600 le gatte sterilizzate finora), sostegno alle colonie feline, invio di cibo e medicinali veterinari a territori devastati dalle calamità naturali, e poi formazione e coinvolgimento delle comunità nell’educazione al rispetto e alla cura degli animali, non solo in Sardegna ma in tutto il mondo.

“Effetto Palla ha scelto fin dal suo esordio di dedicare le donazioni che riceve annualmente a progetti tesi a risvegliare quella coscienza animale che giace in ognuno di noi e, tradotti nella pratica, divengono centri di sollievo per gli animali e gli umani che li accudiscono – sottolinea la veterinaria fondatrice Monica Pais – Uno scambio di bene, per aiutare loro, i nostri amati animali, e per recuperare pescando nel loro sguardo quella purezza che noi umani accantoniamo”.