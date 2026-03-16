Edilizia, la Feneal Uil riunisce il congresso regionale ed elegge il nuovo gruppo dirigente

Il 18 marzo a Cagliari il IX congresso regionale del sindacato degli edili con i vertici nazionali e regionali.
Si terrà a Cagliari mercoledì 18 marzo il IX Congresso della Feneal Uil Sardegna, il sindacato che rappresenta i lavoratori dell’edilizia e dei materiali da costruzione. L’appuntamento è fissato alle 9.30 nella sala conferenze dell’edificio Sali Scelti, all’interno del parco di Molentargius.
Lo slogan scelto per l’assise è “Insieme per costruire”, un richiamo al lavoro comune che il sindacato intende portare avanti nel settore delle costruzioni. Nel corso del congresso verrà eletto il nuovo gruppo dirigente che guiderà l’organizzazione per il prossimo quadriennio.
La giornata sarà anche l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del comparto edilizio in Sardegna. Al centro del confronto ci saranno dati sull’andamento del settore, le preoccupazioni legate alla possibile fase di stagnazione e le proposte che il sindacato intende avanzare per sostenere l’occupazione e lo sviluppo delle attività produttive.
Al congresso parteciperanno delegati provenienti dalle realtà produttive di tutta l’isola, insieme ai vertici della categoria. Tra i presenti il segretario generale nazionale della Feneal Uil Mauro Franzolini e la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru. All’incontro prenderanno parte anche rappresentanti delle associazioni datoriali ed esponenti della Giunta regionale.