Duro colpo contro la ‘ndrangheta, 97 indagati: blitz anche a Nuoro

Ha toccato anche la Sardegna, e in particolare la provincia di Nuoro, la vasta operazione antimafia condotta all’alba dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Il blitz, denominato “Millenium”, ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 97 indagati in diverse città italiane, tra cui anche Nuoro.

L’operazione ha inferto un colpo durissimo ad alcune delle più potenti cosche di ‘ndrangheta dell’area di Reggio Calabria, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno, traffico internazionale di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico-mafioso e detenzione illegale di armi.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal procuratore Giuseppe Lombardo, le cosche coinvolte avrebbero costituito una struttura unitaria e sovraordinata, in grado di gestire in regime di monopolio il traffico di stupefacenti, operando in sinergia e con ruoli ben definiti. Un “sistema” che, secondo gli inquirenti, ha agito come una “federazione criminale” capace di controllare il territorio e gestire attività illecite in modo capillare.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei militari delle province interessate, del Ros, dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria e Sicilia, del 14° Battaglione Calabria, del Nucleo cinofili, dell’8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia e dell’unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) dello Scip per il coordinamento internazionale.

Oltre agli arresti, sono stati eseguiti sequestri preventivi di due società, attive nei settori della ristorazione e dell’edilizia, considerate riconducibili agli indagati e ritenute funzionali al riciclaggio e al sostegno logistico delle attività criminali.

Le misure cautelari sono state eseguite, oltre che a Reggio Calabria e Nuoro, anche a Milano, Monza e Brianza, Pavia, Bologna, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Roma, Rimini, Verona, Agrigento e Torino.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10:30 nell’aula magna della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.