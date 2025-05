Due giornate tra scienza, spettacoli e giochi: torna ‘Inventori in famiglia’

Ritorna la festa della scienza più innovativa della Sardegna. Il 10LAB, il science centre di Sardegna Ricerche nato nel 2017 e focalizzato sui più giovani, è pronto per l’evento di punta della sua programmazione annuale, il format “Inventori in famiglia”. Appuntamento il prossimo weekend, 10 e 11 maggio, negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari.

Due giornate di spettacoli di scienza, laboratori didattici, Tinkering, giochi di matematica, sfide, rompicapi e altro ancora a cui aggiungere la creatività dei partecipanti, dai bimbi più piccoli a genitori e amici, per una formula che è racchiusa nell’essenza stessa del centro: proporre attività per scatenare la creatività di tutte e di tutti, attivare uno scambio di idee fra grandi e piccoli e proporre la scienza in modo informale, inclusiva e multidisciplinare.

“Dedicare un evento alle famiglie e non solo ai bambini e agli studenti, è fondamentale perché proprio le famiglie sono il contesto educativo più importante nella crescita delle nuove generazioni. Per Sardegna Ricerche sono un alleato importante nello sviluppo di un ecosistema che punta all’innovazione e alle nuove tecnologie per il futuro della Sardegna”, sottolinea la Direttrice Generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori.

All’evento sarà presente un palco dove si alterneranno i science show, un’area Tinkering dove risolvere sfide scientifiche costruendo strani oggetti in modo ingegnoso e personale, e zone per i laboratori dove cimentarsi con biologia, fisica, matematica e arte in modo originale e diverso dal solito.

Oltre allo staff del 10LAB saranno presenti gli animatori di Fosforo, collettivo marchigiano di divulgazione scientifica fra i più attivi in Italia, Mirko Revoyera, cantastorie perugino che intratterrà i più piccoli con storie sul onde, navi e mare, il teatro di burattini di Is Mascareddas e Federico Benuzzi, che col suo spettacolo La Fisica Sognante gira l’Italia in lungo e in largo ospite di Festival e Musei Scientifici. Sarà la sua prima volta in Sardegna.

Alcune delle attività laboratoriali, in particolare quelle rivolte a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, sono su prenotazione e i posti sono già andati esauriti. Per tutte le altre la fruizione è libera fino a esaurimento posti. Liberi e aperti a tutti, invece, gli spettacoli di scienza.