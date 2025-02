Due cicloni sulla Sardegna, stop al clima mite degli ultimi giorni: in arrivo piogge e temporali, allerta meteo nel weekend

Un’ondata di maltempo è in arrivo sulla Sardegna, mettendo fine al periodo di clima mite che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, valido dalle 21 di venerdì 7 febbraio fino alle 15 di sabato 8 febbraio. Le aree maggiormente interessate dall’allerta sono il Sulcis Iglesiente, il Campidano e la Sardegna centro-orientale, dove sono attese piogge e temporali.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, l’anticiclone delle Azzorre, responsabile delle temperature insolitamente alte degli ultimi giorni, lascerà presto spazio a una fase di maltempo. Le temperature, che nelle scorse giornate hanno raggiunto massime di 18-19°C in diverse regioni italiane, subiranno un brusco calo, riportandosi nelle medie stagionali tipiche di febbraio. La causa di questo cambiamento è dovuta all’azione congiunta di due cicloni: uno posizionato attualmente sulla Francia, che sta richiamando aria fredda di origine polare, e un altro centrato sulla Tunisia, che nelle prossime ore si sposterà verso il Mediterraneo.

Le prime piogge e temporali colpiranno Calabria, Sicilia e Sardegna, con qualche interessamento anche di Basilicata e Puglia. In serata, il ciclone francese porterà precipitazioni in Liguria e Piemonte, con nevicate a bassa quota in alcune aree. Sabato, i due cicloni si fonderanno sopra la Sardegna, causando forti temporali sull’isola e in altre aree del Nord-Ovest, mentre il maltempo si estenderà gradualmente al Centro Italia, con fenomeni particolarmente intensi in Toscana e nevicate a bassa quota su Piemonte e Valle d’Aosta.

Domenica si assisterà a una parziale attenuazione dei fenomeni, con miglioramenti graduali al Centro-Nord, mentre al Sud, soprattutto in Sicilia, le piogge potranno essere ancora intense, ripetendo le condizioni di maltempo dello scorso fine settimana.