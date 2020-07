Dodici persone sono state salvate dalla Guardia costiera nel Nord Sardegna. Il primo intervento in Costa Smeralda. Tre donne e sette bambini, tra i 7 e gli 11 anni, sono stati recuperati in mare a Cala Petra Ruja davanti ad Arzachena, in Costa Smeralda, dopo che il motore del gommone sul quale viaggiavano è andato in avaria. Sul posto è intervenuta la motovedetta CP709 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal comandante, Maurizio Trogu.

L’imbarcazione della Capitaneria stava effettuando una normale attività di pattugliamento quando ha notato un gommone fermo in mezzo al mare in balia delle onde, a causa del forte maestrale, Dopo avere tentato invano di far ripartire il natante ed in attesa del tecnico della società di noleggio, le 10 persone sono state trasbordate sulla motovedetta della Guardia Costiera e trasferiti al porto di Porto Rotondo. Nel frattempo il tecnico ha appurato che la causa del malfunzionamento era dovuta ad una cima finita nelle eliche. Poco dopo la motovedetta ha dovuto prestare assistenza a un altro natante con motore in avaria e due persone a bordo, sempre nella stesso tratto di mare.