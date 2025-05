Doppio furto da Sushi One, rubati i salvadanaio giganti a forma di maiale: ecco il video del ladro in azione

Erano in bella mostra sul bancone del bar accanto alla cassa, due giganteschi maiali d’oro salvadanaio, usati per raccogliere le mance per i dipendenti, ma nel giro di due giorni quei singolari e simpatici maiali d’oro sono stati rubati.

Doppio colpo di un ladro solitario, in piano centro a Cagliari. Nel mirino è finito il ristorante Sushi One in via Sonnino a poche decine di metri dalla Legione Carabinieri Sardegna. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio e quella del 16 un malvivente ha scassinato la vetrina laterale d’ingresso, quella dove da sempre saluta i clienti il robot che serviva ai tavoli nella precedente gestione, ed è entrato. Il primo giorno ha arraffato uno dei giganteschi maiali d’oro e poi, disturbato dall’allarme è fuggito. Il giorno dopo è tornato a colpire sempre con la stessa tecnica rubando il secondo maiale d’oro e cercando di asportare il registratore di cassa, decidando poi di non prenderlo perché vuoto.

Il ladro è stato ripreso dal sistema di telecamere interne. Dalle immagini recuperate da Sardinia Post si vede un ‘ladro gentiluomo’ che indossa una giacca, un berretto e una mascherina chirurgica per coprirsi il volto. Con un’azione fulminea arraffa il maiale e tenta di portare via la cassa, poi fugge dalla porta da cui era entrato.

Un maialino d’oro più piccolo identico a quelli rubati

I titolari del ristorante hanno chiamato le forze dell’ordine e hanno già presentato una denuncia. “Non sappiamo quanti soldi ci fossero all’interno dei due maiali d’oro – racconta la titolare molto apprezzata dai clienti per la simpatia e per la grande cortesia – erano le mance per i ragazzi, non abbiamo fatto in tempo a svuotare i due salvadanai. Gli stessi maiali d’oro giganti erano molto rari, li avevamo da tempo”. Adesso al posto di quei due maiali d’oro che tanto facevano sorridere i clienti ne sono comparsi due più piccoli che certamente passano più inosservati forse anche agli occhi dei ladri.