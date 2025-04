Donazione di organi, Sardegna tra le regioni più generose: Sassari e Cagliari nella top ten nazionale

La Sardegna si conferma tra le regioni italiane più virtuose nella donazione di organi. Secondo il report 2024 del Centro nazionale trapianti, l’Isola ha raccolto circa 95mila dichiarazioni di volontà, con il 72,8% di consensi, il 27,2% di no e un 39,5% di astenuti, piazzandosi al terzo posto in Italia per percentuale di sì, ben al di sopra della media nazionale (63,7% sì, 36,3% no, 42,2% astenuti).

Tra i Comuni con oltre 100mila abitanti, spicca Sassari, seconda in classifica nazionale dietro Trento e davanti a Verona, con un 77,2% di consensi (22,8% no, 40% astenuti). Cagliari è settima, con un 72,3% di sì e il 36,5% di astenuti.

Ottimi risultati anche per le province sarde: Nuoro in testa, seguita da Sassari, Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. Nella classifica regionale, che include Comuni di tutte le dimensioni, emerge Cardedu con l’85,3% di consensi (174 sì su 204 dichiarazioni, 30 no e appena 8 astenuti, pari al 3,8%). Sul podio anche Scano di Montiferro e Cheremule.

I dati arrivano a pochi giorni dalla Giornata nazionale della donazione degli organi, in programma venerdì 11 aprile, occasione per riflettere sull’importanza di un gesto che può salvare vite.