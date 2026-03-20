Donazione di organi a Lanusei, la generosità di una donna ha salvato tre vite

Fegato e reni di una donna di 83 anni trapiantati con successo. Due pazienti in Sardegna, uno a Milano.

Tre vite salvate, un gesto di generosità che continua oltre la morte e una macchina sanitaria che ha funzionato senza intoppi. All’ospedale di Lanusei una donazione di organi ha reso possibile una catena di interventi conclusi con esito positivo. Il fegato e i due reni prelevati da una donna ogliastrina di 83 anni, deceduta il 10 marzo, sono stati trapiantati con successo. Due degli organi – un rene e il fegato – sono stati destinati a pazienti sardi, uomini di 72 e 69 anni. Il secondo rene è stato invece trapiantato a Milano su una donna di 64 anni. Alla base di tutto, la scelta espressa in vita dalla donatrice, che aveva dato il proprio consenso. Un atto che ha attivato una complessa rete sanitaria, coinvolgendo più strutture e diverse équipe specialistiche.

Le operazioni di prelievo sono state eseguite all’ospedale N.S. della Mercede di Lanusei, dove ha operato un’équipe multidisciplinare guidata dal chirurgo Giovanni Pietro Paolo Gusai, insieme ad anestesisti, infermieri e personale di sala. A supporto, le squadre arrivate dall’ospedale Brotzu di Cagliari: il Centro trapianti di fegato diretto da Fausto Zamboni e il team di Urologia e trapianto del rene guidato da Andrea Solinas.

“Questo straordinario risultato è prima di tutto il frutto di un profondo gesto d’amore che onora la memoria della donatrice”, sottolinea il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Fabbo. “Allo stesso tempo dimostra l’altissimo livello dei nostri professionisti, capaci di gestire processi complessi. Essere parte della rete trapianti è motivo di grande orgoglio”.

Determinante anche il coordinamento tra i diversi livelli del sistema sanitario. “L’esito positivo è stato possibile grazie a un articolato lavoro di équipe”, evidenzia Francesco Loddo, direttore dell’Anestesia e rianimazione e coordinatore locale trapianti. “Fondamentale il collegamento con la rete trapiantologica, dal Centro regionale al Centro nazionale, fino al network del Nord Italia”.

La donna era stata ricoverata circa due settimane prima in terapia intensiva in condizioni gravissime, poi evolute in morte encefalica. Da lì è partita la procedura che ha portato al prelievo e alla successiva assegnazione degli organi. Nelle ultime ore è arrivata la conferma: tutti gli interventi sono riusciti. Tre pazienti hanno ricevuto una nuova possibilità.