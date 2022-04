Dogane, in un anno scoperto mezzo milione di valuta illegale negli aeroporti

Quasi mezzo milione di euro non dichiarati: è quanto gli operatori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sardegna hanno scoperto durante i controlli effettuati negli aeroporti sardi nel 2021. Un’attività che ha permesso, inoltre, di sequestrare 130 chili di sabbia, ciottoli e conchiglie ai quali si aggiungono giocattoli non conformi, merce pericolosa e trenta chili di chiocciole giganti africane.

“Lavoriamo su diversi fronti tutto l’anno – ha spiegato il direttore Roberto Chiara illustrando il bilancio – dopo un periodo più calmo legato alla pandemia del 2020, lo scorso anno si sono registrati incrementi in tutti i settori in cui noi operiamo”.

Una grossa fetta delle operazioni riguarda il contrasto al traffico illecito di valute: negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia, sono state registrate venti violazioni. Si tratta di soldi non dichiarati per un totale di 466mila euro, 83mila euro sequestrati e 11mila euro di sanzioni amministrative. Secondo una prima stima fatta dall’Agenzia, l’anno scorso c’è stato un incremento di tre volte rispetto al 2020 sulla valuta non dichiarata che, allora, ammontava a 153mila euro.

Sul fronte dei furti ambientali, complessivamente sono stati sequestrati negli scali di Cagliari, Alghero e Olbia 131 chili tra sabbia, conchiglie e ciottoli, 16 le violazioni contestate. In questo ambito l’Agenzia è stata impegnata con la Regione Sardegna nella campagna di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente. Tra gli altri sequestri portati a termine negli aeroporti, anche quello dei 30 chili di chiocciole giganti africane ad Alghero.

Aumento anche sul rilascio delle licenze fiscali per il settore energetico, in totale 194, con un amento di quasi il 70 per cento. Sono state 735, invece, le licenze per la vendita di alcolici, pari al 5,3 per cento.