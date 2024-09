Docenti precari in rivolta, raccolte 12mila firme. “Vogliamo essere stabilizzati”

Una lettera indirizzata alle principali organizzazioni sindacali e ai gruppi parlamentari a cui sono state apposte ben 12 mila firme, raccolte in meno di 48 ore. A scriverla sono i docenti idonei al concorso Pnrr 2023/2024 che denunciano la situazione di stallo nella quale si trovano e accusano il governo di averli abbandonati alla precarietà senza prospettive.

“In un clima di crescente preoccupazione per il futuro professionale – scrivono – ci dichiariamo pronti alla battaglia contro un sistema che continua a lasciarci soli nella precarietà e chiediamo un intervento urgente e mirato da parte delle istituzioni. Non possiamo più accettare che le nostre competenze, la nostra passione e i nostri sacrifici siano ignorati e non valorizzati. Abbiamo superato prove selettive, tanti di noi hanno già dimostrato il proprio valore sul campo e siamo stati giudicati idonei da un sistema che ora ci volta le spalle, condannati a svolgere un altro concorso, alle medesime prove, nel corso del prossimo autunno”.

E poi: “Magari dovremmo prendere nuovamente il volo e una stanza in un b&b per andare a sostenere le prove, come già successo a tanti sardi – polemizzano – È inaccettabile. Non siamo numeri da inserire in graduatorie di cui non conosciamo neanche l’esito finale e la nostra collocazione precisa, né persone da utilizzare come bancomat per le università telematiche ed enti privati che si occupano di erogare a costi carissimi, master e certificazioni che gonfiano i punteggi in una inesorabile guerra tra poveri, tutti contro tutti. Non si può pagare per lavorare. Siamo docenti, educatori, formatori delle future generazioni di questo Paese, e meritiamo di essere trattati con dignità e rispetto”.

Infine le richieste: “Chiediamo con forza che le nostre istanze vengano ascoltate e che si ponga fine a un sistema che premia l’incertezza e penalizza chi ha dimostrato competenza e passione. Vogliamo un impegno concreto e immediato da parte delle istituzioni, affinché la stabilità lavorativa diventi una realtà e non un miraggio. Non possiamo più aspettare, e non permetteremo che le nostre voci rimangano inascoltate. La nostra battaglia è appena iniziata, e non ci fermeremo finché non avremo ottenuto il riconoscimento che meritiamo”.