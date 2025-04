Detenuto tenta di evadere da un ospedale a Sassari, bloccato dagli agenti: un ferito

Nuovo episodio di violenza ai danni della Polizia Penitenziaria. Due agenti in servizio di piantonamento in un ospedale di Sassari sono stati aggrediti da un detenuto affetto da problemi psichiatrici, già noto per aver aggredito i carabinieri prima dell’arresto.

Secondo la ricostruzione fornita dalla UIL PA Polizia Penitenziaria, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi dalla stanza. I due agenti della Penitenziaria lo hanno bloccato, ma nel corso della colluttazione uno dei poliziotti ha ricevuto un violento pugno al petto. Si sospetta una frattura allo sterno.

A denunciare l’episodio è Michele Cireddu, segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna: “Commentiamo con profonda preoccupazione l’ennesimo evento critico che vede coinvolti, loro malgrado, gli agenti in servizio a Sassari. Fortunatamente, la professionalità dei colleghi ha evitato conseguenze ben più gravi”.

Il sindacalista punta il dito contro la gestione dei detenuti psichiatrici: “Nelle carceri sarde si è creato un mix esplosivo tra soggetti psichiatrici e facinorosi, molti dei quali trasferiti dalla penisola. È evidente che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha individuato la Sardegna come luogo di destinazione per i casi più difficili, ma senza fornire strumenti adeguati per gestirli.”

“La situazione è ormai un’emergenza – prosegue Cireddu – ma viene trattata come fosse normale amministrazione. I vertici dell’amministrazione, il Governo e le istituzioni continuano a ignorare i segnali d’allarme.”