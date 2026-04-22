Dermatite bovina e Festa di Sant’Efisio, la presenza dei buoi è a rischio

Le restrizioni scadranno, salvo proroga, il 30 aprile. L’arciconfraternita: “Il voto sarà comunque sciolto”

Uno degli eventi tradizionali più importanti e conosciuti della Sardegna, anche fuori dall’Italia, la Festa di Sant’Efisio a Cagliari potrebbe svolgersi senza i caratteristici carri trainati dai buoi a causa dei tre focolai di dermatite nodulare contagiosa dei bovini nel sud est dell’Isola, due a Muravera e uno a Villaputzu, con otto animali colpiti dei quali sei morti.



Si tratta della conseguenza diretta del protocollo di sorveglianza sanitaria negli allevamenti bovini ricadenti nella zona soggetta a restrizione che va da 20 a 50 chilometri, insistendo quindi anche nell’area di Cagliari.



Allo stato attuale non si hanno notizie di una deroga da parte dei servizi veterinari della Regione e della Asl o altre possibili soluzioni alternative per ‘salvare’ la presenza delle coppie dei buoi davanti ai 32 carri allestiti per la festa e davanti al cocchio del Santo martire guerriero per la festa del 1 maggio.



C’è però una speranza: le restrizioni scadrebbero il 30 aprile e se non ci saranno nuovi focolai la sorveglianza potrebbe ridursi aprendo la strada alla movimentazione dei bovini nell’area vasta di Cagliari.



“Lo scioglimento del voto a Sant’Efisio non è comunque in discussione – dice Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita del Gonfalone che tiene viva la devozione a Sant’Efisio venerato per aver liberato Cagliari dalla peste a metà del 1600 – lo abbiamo fatto durante i bombardamenti per la Seconda Guerra Mondiale e durante il Covid e lo rifaremo anche stavolta. Certo per i proprietari dei buoi che hanno lavorato con tanto amore e devozione sino a questo momento non è una bella notizia. Poi ci sono anche le restauratrici dei carri e del simulacro del Santo che hanno lavorato alacremente per consegnarceli in tempo per la festa dell’1 maggio. Un restauro dei carri processionali, oltretutto, realizzato grazie a un’intervento della Fondazione di Sardegna”.



Nel frattempo il direttore artistico della 370esima Festa di Sant’Efisio Ottavio Nieddu è fiducioso: “Il 30 aprile scadono le restrizioni e se non ci saranno nuovi focolai i buoi potrebbero essere movimentati, ma non possiamo attendere all’ultimo giorno per saperlo perchè servono almeno 10 giorni per allestire i carri. Abbiamo fornito un elenco con la provenienza dei capi e nessuno arriva dall’area del focolai- aggiunge – ora attendiamo che già oggi la Asl o la Regione ci dicano qualcosa”.