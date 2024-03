Da Archimede al Cagliari International Wine&Food Festival: tutti gli eventi all’Exma

Le attività, le mostre, gli appuntamenti all’Exma di Cagliari ripartono a pieno regime. Un ventaglio di proposte che da domani fino a fine anno accompagneranno i cittadini e i visitatori. La gestione del centro comunale di via San Lucifero è stata affidata a Orientare srl che ha organizzato una serie di eventi che spaziano dalla scienza al food.

Si parte domani con la mostra interattiva Archimede: le invenzioni che hanno cambiato il mondo (dal 23 marzo al 26 maggio) che consentirà di ammirare all’Exma di Cagliari le macchine di Archimede provenienti dal Museo Leonardo da Vinci di Firenze. In mostra quasi trenta macchine costruite fedelmente nelle officine toscane specializzate nella riproduzione di strumenti scientifici storici per scoprire le teorie, i principi e le invenzioni di Archimede.

La mostra è organizzata da Orientare srl con il patrocinio del Comune di Cagliari, in collaborazione con Università degli Studi di Cagliari, Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sede di Cagliari), Cul.tur.ale Ets Niccolai Firenze e Museo Leonardo di Vinci di Firenze.

“L’esposizione, nata cinque anni fa su commissione dei musei della Nasa negli Stati Uniti – spiegano gli organizzatori – viene esposta per la prima volta in Italia in una versione non solo completa ma ulteriormente arricchita e si compone di diverse sezioni che indagano la vita, le invenzioni, le scoperte di Archimede, il contesto storico, il propagarsi delle scoperte scientifiche che hanno avuto un impatto duraturo sulla scienza moderna e sulla nostra vita quotidiana. La mostra permetterà ad adulti e bambini di scoprire il mondo straordinario del grande matematico e fisico”.

Ma la mostra è solo uno degli appuntamenti previsti all’Exma di Cagliari. Nel mese di aprile lo spazio ospiterà la settima edizione del Solidando Film Festival, mentre a luglio sarà sede del Cagliari International Wine&Food Festival organizzato da ApsPromo Eventi. In collaborazione con Unica a settembre arriva La Notte dei Ricercatori che per la prima volta avrà l’Exma come sede centrale. L’autunno è invece il momento in cui il Centro diventa casa dei festival. Dal 2 al 6 ottobre si svolgerà la diciannovesima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi dal titolo E adesso? racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono, mentre dal 7 al 12 novembre il diciassettesimo Festival Scienza che per questa edizione 2024 sceglie il titolo Contaminando, due eccellenze non solo regionali nel campo della letteratura per ragazzi e nella divulgazione scientifica.

Sempre a novembre un progetto espositivo articolato in tre mostre, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari, che propone una rilettura dello spazio urbano come luogo di apprendimento attraverso lo sguardo di grandi studi di architettura internazionali.

Anche quest’anno Radio X propone all’Exma il suo fitto cartellone di eventi dal vivo negli spazi all’aperto del Social Club. A partire da aprile e per tutta la bella stagione i live musicali avranno cadenza bisettimanale con la rassegna dei Martedi In Jazz alla quale si affiancheranno showcase e presentazioni di nuove produzioni e artisti emergenti. Da segnalare il giovedì gli ExtraLive Talks sui grandi temi della città, aperti ad associazioni, cittadini, imprese, amministratori. Ritornano inoltre i laboratori sulla comunicazione riservati ai ragazzi con Radioactivity e il progetto ExFarm. Infine a cura di Vox Day sarà ospitato il Festival di letteratura Neanche gli dei.