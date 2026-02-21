Dalla Sartiglia alla Festa di Sant’Efisio: al via il bando regionale per i “Grandi eventi identitari”

La Regione finanzia fino al 50% delle spese per i grandi eventi identitari. Cuccureddu: “Base stabile del turismo sardo”.
È stato pubblicato il bando del Cartellone dei Grandi eventi identitari (Gei), quarto dei tredici cartelloni che compongono il programma della Regione Sardegna per il 2026. Possono presentare domanda, entro il 5 marzo, gli organismi pubblici, singoli o associati, che organizzano le dieci manifestazioni inserite nel registro regionale dei Grandi Eventi Identitari, di matrice religiosa o laica: la Festa di Sant’Efisio, la Festa di San Francesco di Lula, la Festa del Redentore, la Festa di Sant’Antioco Martire, patrono della Sardegna, la Cavalcata Sarda, la Discesa dei Candelieri, la Festa di San Simplicio, la Festa di San Costantino – Ardia di Sedilo, la Sartiglia e il San Salvatore di Sinis – Corsa degli Scalzi.
“Queste manifestazioni – afferma l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu – la cui concessione del contributo avviene in modo strutturale, costituiscono per l’antica tradizione, per la reputazione internazionale e per il costante sostegno finanziario una base stabile di grandi avvenimenti territoriali con un forte richiamo turistico. Coinvolgono diverse aree della Sardegna, costiere e dell’interno, e abbracciano tutte le stagioni dell’anno”.
L’Assessorato potrà finanziare i progetti fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili, con un tetto di 250 mila euro per ciascuna iniziativa. Per le attività di promozione e comunicazione è prevista una quota minima obbligatoria pari al 20% del contributo concesso.