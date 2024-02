Da Cagliari agli Emirati Arabi, un carico di 30 tonnellate in volo su aereo cargo più grande al mondo

Il più grande aereo cargo, mai costruito in serie, è atterrato nei giorni scorsi all’aeroporto di Cagliari Elmas per un trasporto “eccezionale”. Si tratta dell’AN-124-150 della compagnia aerea Antonov Airlines, leader mondiale nella movimentazione per via aerea di carichi di dimensioni fino a 150 tonnellate, che ha fatto rotta in Sardegna su espressa richiesta di Imi Remosa, azienda sarda specializzata nella produzione di valvole e sistemi di azionamento idraulico per l’applicazione nell’industria petrolchimica, con richieste da tutto il mondo.

Nei giorni scorsi l’aereo cargo è così decollato dalla pista sarda per trasportare una Flue Gas Double Disc Slide Valve, ossia una valvola dal peso di circa 30 tonnellate destinata a una raffineria negli Emirati Arabi. Per le complesse operazioni di imbarco – avvenute in totale sicurezza – Sogaer ha attuato quanto previsto dalle procedure operative e gestionali e coordinato le operazioni di assistenza e carico con la compagnia aerea, in collaborazione con Sogaerdyn e Sogaer Security.