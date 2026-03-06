Le notizie di oggi per la Sardegna di domani
Cura per i tumori, la prestigiosa borsa di studio Marie Curie a una giovane ricercatrice cagliaritana

6 Marzo 2026
Finanziato il progetto per microaghi stampati in 3D contro i tumori cutanei. La ricercatrice è assegnista al dipartimento di Fisica e di Scienze chimiche all’Università di Cagliari

Una Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship, tra i finanziamenti alla ricerca più prestigiosi e competitivi a livello europeo, è stata assegnata alla ricercatrice Chiara Olla, assegnista di ricerca presso il dipartimento di Fisica e il dipartimento di Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari.

Il progetto presentato dalla ricercatrice ha ottenuto 97,6 punti su 100, distinguendosi in una selezione particolarmente competitiva: nel bando sono state finanziate 1.610 proposte su 17.066 candidature, circa il 9,6% del totale, presentate da ricercatori di quasi 80 nazionalità che svolgeranno i loro progetti in 45 Paesi.

Grazie alla borsa europea, Olla svolgerà la propria attività di ricerca presso il Czech Advanced Technology and Research Institute (Catrin) dell’Università Palacký di Olomouc, nella Repubblica Ceca, sotto la supervisione del professor Michal Otyepka. Il progetto prevede anche un periodo di ricerca al Politecnico di Cracovia, con la professoressa Joanna Ortyl.

Il progetto, intitolato “Lucent– Light-triggered Ultra-precise Carbon-enhanced phycocyanin Engineered Needles for Therapy”, mira a sviluppare un cerotto intelligente a microaghi stampato in 3D per la terapia localizzata dei tumori della pelle.

Il dispositivo integrerà due materiali fotoattivi: la ficocianina, un pigmento naturale, e nanoparticelle di carbonio. Attivati da luce rossa a bassa potenza, questi materiali potranno distruggere selettivamente le cellule tumorali. L’obiettivo è rendere la terapia fotodinamica più precisa, controllabile e accessibile, con possibili applicazioni anche in ambito ambulatoriale o domiciliare.

Chiara Olla si è formata interamente all’Università di Cagliari, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica nel 2023. La sua attività scientifica si colloca all’intersezione tra fisica, chimica e scienza dei materiali, con particolare attenzione allo studio dei nanomateriali e dei dispositivi ottici innovativi.

