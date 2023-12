Cuoco di 59 anni accoltellato in centro storico ad Alghero: denunciato un 50enne

Un cuoco di 59 anni Michele Nuvoli è stato accoltellato durante la notte in pieno centro storico ad Alghero. Denunciato per lesioni un 50enne rintracciato diverse ore dopo l’aggressione.

L’episodio è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme al 118. Da quanto si apprende il cuoco intorno alle 21 si trovava in via Columbano e, per ragioni ancora non accertate, avrebbe avuto una discussione con il 50enne.

Un litigio violento culminato con l’accoltellamento. Il cuoco è stato raggiunto da diversi fendenti al colo e all’addome. Si è trascinato per alcune decine di metri fino a via Carlo Alberto, mentre l’aggressore è fuggito. Alcuni residenti della dona hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale, in codice rosso.

Avrebbe perso molto sangue ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno lavorato tutta la notte per rintracciare l’autore dell’aggressione che è stato individuato e denunciato.