Cucciolo di cane malnutrito salvato a Sanluri, avviata raccolta fondi

“Nel cuore del paese di Sanluri, un cucciolo impaurito e spaesato vagava da solo tra le strade. Era visibilmente malnutrito, disidratato e confuso, senza una casa, senza nessuno a cui affidarsi. Il problema del randagismo in Sardegna è una vera e propria piaga. Fortunatamente è stato notato da alcuni cittadini sensibili, che lo hanno protetto fino all’intervento volontario dell’ Oasi felice degli animali che con amore e pazienza sono riusciti a metterlo in salvo”.

Lo scrivono in una nota dall’Oasi felice che ha avviato una raccolta fondi. “Ora si trova al sicuro in una realtà indipendente che da anni accoglie e salva creature abbandonate, offrendo loro cure e una nuova possibilità – spiegano i volontari che lo hanno soccorso – Anche se è al sicuro, questo dolcissimo cucciolo ha urgente bisogno di cure e attenzioni per tornare in salute e crescere sereno. I fondi raccolti serviranno per coprire: visite veterinarie e controlli, microchip, alimentazione, spese per la permanenza all’Oasi Felice fino all’adozione”.

“Vogliamo garantire a questo cucciolo una vita dignitosa e piena d’amore, e trovargli presto una famiglia affidabile e affettuosa. Con il tuo aiuto possiamo offrirgli le cure di cui ha bisogno e prepararlo per l’adozione – sottolineano – anche una piccola donazione può fare la differenza. Ogni euro raccolto andrà direttamente a sostegno di questo cucciolo, e ogni gesto sarà un passo verso un lieto fine”.

“Vi terremo aggiornati con foto, video e notizie sui suoi progressi – precisano -. Vogliamo che chi ci sostiene possa vedere i frutti del proprio aiuto e condividere la gioia del cambiamento”.

https://www.instagram.com/oasifelicedeglianimali?igsh=MXdvb3M1MmM5dWh5cg==