Ctm, in arrivo gli autobus a idrogeno: “Entro il 2030 la nostra flotta sarà totalmente green”

I mezzi, assicurano dall’azienda cagliaritana, hanno una autonomia di 400 chilometri e sono a emissioni zero. Serviranno le linee 9 e 19.

I primi tre autobus a idrogeno impiegati su linee del trasporto pubblico locale in Sardegna entreranno in servizio fra un mese nell’area metropolitana di Cagliari, che sarà così la terza in Italia ad avviare questa sperimentazione, dopo Bolzano e Bologna.

La novità è stata presentata giovedì mattina a Quartu Sant’Elena dal Ctm, l’azienda pubblica che assicura i collegamenti fra il capoluogo e i comuni dell’hinterland e che compie così un nuovo passo verso la transizione ecologica.



I nuovi mezzi saranno impiegati sulle linee 9, fra Cagliari e Decimomannu, e 19 fra Quartu e Assemini, una volta completate la procedura di immatricolazione e la formazione dei conducenti.



“La sperimentazione durerà un anno”, spiega all’Ansa il direttore del Ctm, Bruno Useli, nel giorno del taglio del nastro, alla presenza del presidente dell’azienda, Fabrizio Rodin, dell’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, del sindaco metropolitano di Cagliari, Massimo Zedda, e di quello di Quartu, Graziano Milia. “Questi mezzi, che entreranno in servizio su linee suburbane, hanno un’autonomia di circa 400 chilometri, maggiore di quelli diesel, se condotti in modo ottimale, e si ricaricano in circa 10 minuti”.



L’idrogeno verde, ottenuto senza emissioni di Co2, proviene dall’unico impianto presente in Sardegna, quello di Italgas a Sestu (Cagliari), che sarà il punto di rifornimento dei nuovi mezzi. Costo iniziale: 10 euro al chilo per l’azienda, prezzo in fase di negoziazione.



Ognuno dei tre autobus a emissioni zero – “assolutamente sicuri”, evidenza l’azienda – è costato 678 mila euro e il Ctm ne potrebbe acquistare fino a 15, grazie a fondi del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile (Psnms).



“Questo test contribuisce a svecchiare la nostra flotta”, sottolinea Useli. “Abbiamo ormai oltre 230 autobus totalmente verdi, per la gran parte tutti gli elettrici, ed entro il 2030 contiamo di rendere tutta la flotta Ctm interamente green“.

“Entro settembre raggiungeremo quota 236 autobus elettrici in servizio”, precisa Rodin. “Una volta completati i cinque siti di ricarica distribuiti nel territorio. Ctm disporrà di un sistema di trasporto pubblico pienamente sostenibile e green, integrato e pronto a rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini”.