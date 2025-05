Ctm, arrivati altri 6 nuovi autobus ‘Solaris’: completata la fornitura di 30 mezzi

Visita del presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda, al deposito CTM di Cagliari in occasione dell’arrivo degli ultimi 6 autobus Solaris da 12 metri, che completano la fornitura di 80 nuovi mezzi destinati al rinnovamento della flotta aziendale.

Si tratta di un investimento complessivo da 157 milioni di euro, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sta trasformando il volto della mobilità nell’area metropolitana di Cagliari, rendendola più moderna, sostenibile e vicina ai bisogni dei cittadini. Sono 149 gli autobus elettrici a disposizione di CTM.

Ad accoglierlo, il presidente di CTM Fabrizio Rodin, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Cagliari Francesco Lilliu, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Cagliari Yuri Marcialis, l’Assessora alla Mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena Elisabetta Atzori, Daniela Sacco in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale Bruno Useli e i dirigenti dell’azienda.

La visita ha incluso un sopralluogo alle officine aziendali, recentemente oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, tra cui il rifacimento del pavimento con materiali conformi ai più alti standard di sicurezza e sostenibilità, e alla sottostazione di ricarica elettrica, infrastruttura chiave per accompagnare la transizione ecologica di CTM.

Il presidente di CTM Fabrizio Rodin ha dichiarato: “Siamo a un punto di svolta. Entro un anno, la nostra flotta sarà quasi totalmente elettrica. L’obiettivo è rendere la città metropolitana sostenibile, silenziosa, efficiente e, soprattutto, libera dai cantieri. Per farlo, CTM ha bisogno del sostegno concreto del Governo, della Regione Sardegna e dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena. I cittadini chiedono un trasporto pubblico affidabile e capillare e, per dare risposte vere, servono comunione di intenti. Solo così potremo rafforzare i collegamenti e accompagnare sempre più persone nella scelta del mezzo pubblico. Ringrazio il Presidente Deidda per la sua visita, per l’attenzione dimostrata e per l’importante momento di confronto che ha voluto condividere anche con le rappresentanze sindacali.”

L’On. Salvatore Deidda ha sottolineato: “Avevo promesso un incontro e oggi sono qui a visita al Deposito. Mi fa piacere constatare che l’azienda sta portando avanti in modo concreto e responsabile il processo di riconversione energetica, grazie ai Fondi del PNRR messi a disposizione dal Governo. Un investimento importante per il futuro sostenibile della mobilità urbana e metropolitana A livello nazionale stiamo ragionando sul tema della frammentazione del settore, con l’obiettivo di riorganizzare il trasporto pubblico locale in una logica più efficiente e coordinata. Credo che ogni territorio debba essere messo nelle condizioni di valorizzare le proprie specificità, anche nel rapporto tra stagione estiva e invernale, e che sia necessario un confronto costante con le Regioni, con le aziende e le Organizzazioni Sindacali. Oggi più che mai è necessario dotarsi di una visione chiara e condivisa per il trasporto pubblico regionale in Sardegna che sappia distinguere tra le esigenze del trasporto urbano e quelle del trasporto extraurbano, valorizzando le specificità dei territori. Serve un’impostazione che tenga conto delle diverse stagionalità, della distribuzione della popolazione e delle connessioni tra le aree interne e i poli urbani. Sono soddisfatto per il recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Pubblico Locale, che rappresenta un passo in avanti fondamentale per la tutela dei lavoratori e per la qualità del servizio.”

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Cagliari Francesco Lilliu ha commentato: “Complimenti al CTM per la sua costante opera di ammodernamento ed implementazione aziendale. Grazie ai Sindacati per lo schietto confronto, dal quale sono emersi spunti e suggerimenti preziosi. In particolare, cogliamo con grande favore, l’auspicio che l’azienda, in accordo con la Regione, assuma un ruolo sempre più importante, nell’ambito non solo degli 8 comuni cui attualmente eroga il servizio.”

L’Assessore alla mobilità del Comune di Cagliari Yuri Marcialis: “A Cagliari è necessario spostare il traffico pesante dell’extra-urbano dal centro cittadino e incrementare il trasporto pubblico locale elettrico e sostenibile. La nostra azienda CTM sta completando la riconversione elettrica e sostenibile e auspico che possa essere il vettore principale della sostenibilità urbana.”

L’Assessora alla mobilità del Comune di Quartu Sant’Elena Elisabetta Atzori ha concluso: “Auspico che il prossimo contratto di servizio che la Regione Autonoma della Sardegna andrà a sottoscrivere con CTM tenga conto delle sempre maggiori richieste di mobilità tramite mezzi pubblici da parte dei cittadini quartesi e non solo. Occorre un servizio sempre più capillare, che vada a servire indistintamente tutto il territorio, anche laddove la densità abitativa è minore, come per esempio nei territori extraurbani. Inoltre, stante le peculiarità di CTM, potrebbe servire anche altri Comuni della Città Metropolitana oggi scoperti, utilizzando mezzi ecologici di nuova generazione. È infatti preferibile che le tratte all’interno dei centri abitati siano effettuate da questi bus green.”