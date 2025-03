Crisi idrica in Sardegna, il potenziamento delle infrastrutture per superare l’emergenza in Gallura

La gestione e il futuro delle risorse idriche nella Baronia e nella Bassa Gallura sono stati al centro dell’incontro tenutosi a Budoni, organizzato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Il convegno, dal titolo “Le risorse idriche nei territori della Baronia e della Bassa Gallura – passato, presente e futuro tra sviluppi e prospettive”, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui quattro esponenti della giunta regionale, oltre a esponenti di associazioni di categoria, agricoltori e allevatori.

Tra le principali proposte emerse durante l’incontro, il progetto della diga di Abbaluchente si conferma come una delle soluzioni di lungo termine più ambiziose per garantire una gestione efficiente dell’acqua. Il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso, ha spiegato che la diga, un progetto in cantiere da vent’anni, potrebbe finalmente risolvere le difficoltà idriche della zona, offrendo una capacità di stoccaggio adeguata ai bisogni del territorio.

Oltre alla diga di Abbaluchente, è stata sottolineata l’importanza delle interconnessioni tra bacini idrici. “Le interconnessioni potrebbero fornire una soluzione più immediata e portare sollievo ad alcuni settori, ad esempio quello idropotabile, come avviene già dalla diga del Liscia verso San Teodoro,” ha spiegato Guiso. La necessità di interventi sulle infrastrutture esistenti è stata evidenziata anche dal direttore generale del Consorzio, Sebastiano Bussalai, che ha ricordato come la crisi idrica dello scorso anno abbia messo a dura prova la gestione del sistema idrico locale. “Abbiamo una sola condotta per l’idropotabile e per l’agricoltura, il che rende la gestione idrica complessa, soprattutto in periodi di siccità,” ha spiegato Bussalai.

Inoltre, ha ricordato l’importanza della diga di Maccheronis, costruita circa sessant’anni fa per una popolazione molto inferiore a quella attuale, sottolineando la necessità di adeguare le infrastrutture ai nuovi bisogni del territorio, che è cresciuto notevolmente dal punto di vista urbanistico.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha fornito un aggiornamento sui progetti della Regione per migliorare la gestione delle risorse idriche, annunciando l’aumento della capacità della diga di Maccheronis, che entro il 2029 arriverà a contenere 29 milioni di metri cubi d’acqua. Piu ha inoltre ribadito l’importanza di guardare ancora oltre, citando la diga di Abbaluchente come potenziale soluzione definitiva alle crisi idriche, con una capacità aggiuntiva di 30-40 milioni di metri cubi. L’assessore all’Agricoltura, Gianfranco Satta, ha fatto il punto sulla situazione dei ristori agli agricoltori che sono stati penalizzati dalle chiusure e dalla mancata irrigazione dei campi, segnalando la necessità di azioni concertate per risolvere tali problematiche in futuro.

Il convegno si è concluso con gli interventi dell’assessore all’Ambiente Rosanna Laconi, della titolare degli Affari Generali Maria Elena Motzo, del sindaco di Budoni Antonio Addis, e dei rappresentanti di Anbi Sardegna e Anbi nazionale. Tutti hanno sottolineato l’urgenza di agire per prevenire ulteriori crisi idriche e garantire una gestione sostenibile delle risorse, in particolare per l’agricoltura e il settore idropotabile. L’evento ha riunito i principali attori istituzionali e locali coinvolti nella gestione delle risorse idriche, lasciando un messaggio chiaro: la collaborazione e l’investimento in infrastrutture sono la chiave per assicurare un futuro idrico più sicuro per la Baronia e la Bassa Gallura.