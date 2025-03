Cresce l’acquisto di case in Sardegna: erogati 197 milioni di euro di mutui in tre mesi

La Sardegna si posiziona al quattordicesimo posto in Italia per finanziamenti concessi per l’acquisto di abitazioni, con un totale erogato pari a 197 milioni di euro nel terzo trimestre del 2024 e un’incidenza dell’1,82% sul totale nazionale. È quanto emerge dall’analisi condotta da Kìron Partner SpA, società del gruppo Tecnocasa.

Rispetto allo stesso periodo del 2023, la regione registra una crescita del 4,4%, pari a un incremento di 8,2 milioni di euro. Anche l’importo medio dei mutui concessi risulta in aumento: nel terzo trimestre dell’anno in corso si attesta a 120.322 euro, rispetto ai 106.280 euro rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Analizzando il dettaglio provinciale, Cagliari guida la classifica regionale con 84,3 milioni di euro erogati, segnando una crescita del 4,4% rispetto al terzo trimestre del 2023. Segue la provincia di Sassari con 68,2 milioni (+12,1%), mentre nel Sud Sardegna il volume dei mutui concessi è stato di 20,1 milioni, registrando un calo del 2,1%.

A Nuoro sono stati erogati finanziamenti per 13,2 milioni di euro, mentre a Oristano il totale si ferma a 11,3 milioni, con una flessione del 16,3%. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2024, in Sardegna sono stati concessi mutui per 248,8 milioni di euro, un dato in lieve calo (-0,2%) rispetto allo stesso periodo del 2023.