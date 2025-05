Creatività e intelligenza artificiale, se ne parla a Cagliari nell’appuntamento con Ied Talks

Torna a Cagliari l’appuntamento con Ied Talks, il ciclo di incontri pensato da Ied per esplorare il futuro della creatività e le nuove tendenze del design, mettendo in dialogo professionisti, studenti e appassionati del settore. Giovedì 29 maggio, nella sede di Villa Satta, in viale Trento a partire dalle 18, una riflessione su creatività e tecnologia: come si intrecciano in un mondo in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente? A parlarne sarà Diego Fontana, copywriter, docente e autore di “Dalla Penna al Prompt. Il copywriting oggi, tra creatività e tecnologia” (Franco Angeli, 2025).

In conversazione con Marco Duò, copywriter e coordinatore del corso triennale in Design della Comunicazione di Ied Cagliari, un incontro che ragiona sui linguaggi da riscrivere con gli strumenti della contemporaneità. Un’occasione di confronto e di ascolto, un momento per raccontare il presente attraverso la voce di osservatori privilegiati, e per aprire le porte di Villa Satta alla città.

Ied Talks è un ciclo di incontri promosso da Ied Cagliari per raccontare e anticipare le nuove tendenze del design e della creatività. Un’occasione unica per confrontarsi con professionisti del settore e lasciarsi ispirare da storie, progetti e visioni che stanno trasformando il mondo del design. Ogni appuntamento è pensato come uno spazio di dialogo e scoperta: designer, creativi, innovatori e imprenditori condividono esperienze, ricerche e prospettive future su temi che spaziano dall’interior design alla comunicazione, dal fashion alla sostenibilità, passando per tecnologia, cultura e società.

L’ospite.

Diego Fontana è copywriter, docente e autore. Si è formato professionalmente in Lowe Pirella e Saatchi & Saatchi. Dopo significative esperienze di scrittura per format Tv e web, nel 2014 fonda lo studio Terra, diviso tra progettazione di contenuti e formazione aziendale. Docente nel corso di Design della Comunicazione di Ied Cagliari, Coordinatore del Master in Content Creation & publishing di Ied Firenze. Svolge abitualmente seminari e docenze per università e istituti di formazione.