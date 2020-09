Tamponi a tappeto su tutta la popolazione di Orune, nel Nuorese, dopo l’allarmante numero di contagi da Covid 19 negli ultimi giorni, che ieri ha toccato quota 32 e sembra destinato a salire. Da domani l’Ats manderà nel paese barbaricino un’unità mobile per effettuare lo screening e capire così l’incidenza reale della diffusione del virus nel territorio. Intanto da questa mattina proprio sul caso Orune, è in corso in Prefettura a Nuoro una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Luca Rotondi: presenti il sindaco, Pietro Deiana, e la direttrice della Assl di Nuoro, Grazia Cattina.