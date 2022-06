Covid, migliora la situazione nell’Isola: nuovi casi in calo del 10%

Migliora ancora la curva epidemiologica del Covid in Sardegna. Nella settimana tra l’1 e il 7 giugno, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (736) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (meno 10,7 per cento) rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale. Per quanto riguarda i nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia, Cagliari fa registrare 374 (meno 5,6 per cento rispetto alla settimana precedente), il Sud Sardegna 373 (meno 6,8 per cento), Oristano 344 (meno 20,1 per cento), Nuoro 244 (meno 18,1 per cento), Sassari 146 (meno 14,4 per cento). Rimangono sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (5,5 per cento), mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,4 per cento).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,1 per cento (media Italia 6,9 per cento) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,8 per cento. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 8,6 per cento (media Italia 10,7 per cento) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 7,5 per cento. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 38,2 per cento (media Italia 36,2 per cento); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 6,1 per cento (media Italia 17 per cento); la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 43,1 per cento (media Italia 34,7 per cento) a cui aggiungere un ulteriore 4,4 per cento (media Italia 3,4 per cento) solo con prima dose.