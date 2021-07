Sono Sardegna, Sicilia e Veneto le tre Regioni con l’incidenza più alta di contagi di Covid-19 nel periodo di riferimento relativo alla settimana 9-15 luglio aggiornato al 15 luglio. Anche Campania e Lazio hanno una incidenza pari rispettivamente a 21,7 e 24. Il dato è contenuto nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

In Sardegna l’incidenza è di 33, l’indice di trasmissibilità del contagio 1,12. Supera i 30 casi ogni 100mila abitati: la soglia per il passaggio in zona gialla è di 50.