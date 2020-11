Sardegna ancora sopra la soglia critica per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Secondo l’ultimo report di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) la percentuale dei posti letto occupati è del 40 per cento, dieci punti sopra il limite previsto (30%) dal ministero della Salute. Dall’undici novembre questo dato non è mai sceso sotto il 30 per cento, anzi è andato in crescendo fino al 40 per cento. Va meglio sul fronte dei non intensivi: in questo caso la percentuale dei posti occupati è del 34 per cento (la soglia è del 40%). Invariato l’indice di contagiosità R (t), ancora a 0,84.