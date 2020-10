Potrebbe essere allestita all’interno della Fiera di Cagliari la postazione drive-through voluta dal Ministero della Difesa nell’ambito dell’operazione nazionale “Igea” che partirà questo fine settimana in alcune città italiane per incrementare la capacità giornaliera di effettuare tamponi sul territorio.

In Sardegna il servizio dovrebbe partire la prossima settimana, anche se ancora non è stato stabilito un giorno preciso. Questa mattina si è tenuto il primo incontro tra esponenti dell’Esercito e il direttore sanitario del Covid-Hospital di Cagliari, Sergio Marracini. Ed è stato durante il vertice che si è ipotizzato di aprire la postazione per i tamponi negli spazi della Fiera. A differenza delle altre regioni d’Italia, i team nell’Isola saranno composti solo da militari dell’Esercito che metteranno in campo anche la Brigata Sassari.