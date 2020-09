È sempre più grave il bilancio dei morti positivi al coronavirus in Sardegna. mentre l’Unità di crisi segnalava due nuovi decessi, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari è morto un 33enne di Isili. Quest’estate era stato uno dei primi contagiati dal virus in un locale della Costa Smeralda ed era seguito a casa dall’Ats. Oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato necessario l’intervento del 118 per trasferirlo in ospedale, ma è arrivato già in condizioni disperate con una gravissima insufficienza respiratoria: per il 33enne di Isili non c’è stato nulla da fare.

Lunedì l’Unità di crisi regionale aveva segnalato due decessi (un 65enne di Seui e una novantenne del Sassarese) e lo stesso giorno aveva perso la vita a Nuoro una 62 del Sassarese che è stata registrata nell’aggiornamento di oggi assieme a un 79enne del Sud Sardegna: sale così a cinque il numero vittime di questa settimana in Sardegna