Dopo alcuni giorni caratterizzati da nuovi contagi, si ferma il numero dei casi positivi in Sardegna. Secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi, il numero dei casi totali è fermo a 1.433 dall’inizio dell’emergenza. Fermo anche il numero delle vittime che sono in totale 134, mentre diminuisce il numero delle persone ricoverate in ospedale che da otto (dato del penultimo bollettino) passano a sei: nessuna di queste si trova in terapia intensiva. C’è da dire, però, che un caso positivo era sì ricoverato in ospedale ma per motivi non riconducibili al coronavirus.

Sono 48 le persone in isolamento domiciliare e il dato Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.240 pazienti guariti, ai quali si aggiungono altri 5 guariti clinicamente. Nell’Isola sono stati effettuati in totale 112.611 tamponi. Per quanto riguarda la suddivisione nel territorio la zona con il numero più alto di casi è la Provincia di Sassari con 888 positivi, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari con 271, sono 129 i casi nel Sud Sardegna e seguono Nuoro (84) e Oristano con 61 casi.