Il sindaco di Gonnosfanadiga, Fausto Orrù, ha pubblicato ieri un video nel quale mostra la qualità della mascherine anti-Covid che il Comune del Sud Sardegna ha ricevuto dalla Protezione civile. Il primo cittadino usa un tono ironico, ma non nasconde al tempo stesso la propria indignazione.

Nel video Orrù ‘smonta’ la mascherina per far vedere le condizioni del tessuto. E dice: “Questa è una delle mascherine che la Protezione civile regionale ha mandato per tutti i cittadini di Gonnos”. Poi sorridendo di correggo: “Sono le stesse inviate per tutti i sardi. E noi li ringraziamo. Ma è imbarazzante. Perché uno straccio di una nota marca che servono per togliere la polvere”. Queste mascherine vengono infatte definite swiffer. E nel caso specifico non hanno elastico, ma direttamente le aperture perché vengano ‘agganciate’ alle orecchie.

A Gonnos sono arrivati 10.340 pezzi. “Ma io – cari concittadini – sottolinea ancora il sindaco – a voi non le do. Mi pare siano quelle mascherine rifiutate in qualche regione d’Italia, se non ricordo male. Quindi le hanno mandate in Sardegna. Io le darò solo a chi ne farà richiesta. Per fortuna nel nostro Comune ci hanno rifornito le sarte”.

GUARDA IL VIDEO