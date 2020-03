In questo periodo di crisi economica, dovuto al blocco di numerose attività a causa del coronavirus, la Confcommercio Sardegna lancia l’appello per “la sospensione dei tributi locali per tutto il 2020”. A chiederlo è il presidente, Nando Faedda, che ha inviato una lettera al numero uno dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana. Le imprese sono senza liquidità e non riusciranno a far fronte ai pagamenti che si profilano all’orizzonte nelle prossime settimane, quindi l’Imu oltre alla tassa sulla raccolta dei rifiuti, sulla occupazione delle aree pubbliche, sulla pubblicità e le insegne e quant’altro.

In alcuni casi, il mancato pagamento di tali imposte o tasse sarebbe legittimamente legato alla mancata fruizione di servizi, quali quelli della raccolta rifiuti o della occupazione del suolo pubblico, vista la chiusura delle attività, come pure nel caso della tassa su insegne e pubblicità, non essendoci i fruitori vista la ferrea limitazione alla libera circolazione dei cittadini.

“Comprendiamo si tratti di un grande sacrificio per le finanze delle amministrazioni locali, ma il rischio vero è che comunque gran parte delle imprese non saranno in grado di pagare e pertanto sarà inevitabile un contraccolpo nei bilanci pubblici” continua Faedda che pertanto auspica che la misura venga introdotta quanto prima per evitare ulteriori problemi di insolvenza per imprenditori e famiglie.