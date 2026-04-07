Costa Rei, la trasformazione della spiaggia: rocce, dune e muri di sabbia. Le foto

7 Aprile 2026
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Le mareggiate dei mesi scorsi hanno stravolto lo spiaggione tra Monte Nai e lo Scoglio di Peppino. Turisti sorpresi.

Accade ciclicamente che le mareggiate e il gioco naturale delle correnti portino via tratti di spiaggia e ne modifichino la morfologia. Ciò non significa che ci si stupisca nel vedere i luoghi delle proprie vacanze trasformati e spesso stravolti.

Così è stato inevitabile, per i numerosi sardi e i turisti che per Pasqua sono stati a Costa Rei, vedere la spiaggia tra Monte Nai e Santa Giusta trasformata, quasi irriconoscibile. Tratti di spiaggia scomparsi, sostituiti dalle rocce che solitamente risultavano coperte da granelli di arena bianca e sottile, dune, nuove baie modellate dall’acqua, muri di sabbia e discese ripide verso il mare cristallino.

Qualcosa di simile era accaduto nel 2023 quando vento e mareggiate avevano fatto affiorare un antico lastricato.

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