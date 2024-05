Costa Pacifica approda a Olbia, 37 gli scali a Cagliari

Costa Crociere ritorna a operare a Olbia: questa mattina è attraccata in porto Costa Pacifica, per il primo di una serie di 18 scali in programma sino alla fine dell’estate. Gli ospiti a bordo, provenienti da diversi paesi, hanno potuto visitare la città e il suo territorio sia in maniera autonoma sia attraverso le escursioni proposte dalla compagnia italiana, che consentono

di scoprire le destinazioni da un punto di vista unico, fuori dai percorsi tradizionali. Come nel caso del tour a piedi nelle vie del centro storico di Olbia; del tour tra i graniti della Valle della Luna; dell’avventura in fuoristrada tra i nuraghi; dell’escursione all’isola della Maddalena o del relax nella spiaggia della Cinta a San Teodoro.

Costa Pacifica visiterà Olbia ogni martedì, da oggi sino al 24 settembre, nell’ambito di un itinerario di una settimana alla scoperta di Francia, Italia e Spagna, che comprende Olbia, Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Savona e Civitavecchia/Roma, e consentirà godersi al meglio spiagge, isole e città d’arte tra le più belle del Mediterraneo. Oltre a Olbia, nel corso del 2024 Costa effettuerà anche 37 scali a Cagliari con Costa Smeralda. In totale, tra Cagliari e Olbia, gli scali Costa in Sardegna saranno quindi 55, con una crescita del 40% circa rispetto allo scorso anno.

L’itinerario di Costa Pacifica a Olbia segna inoltre il debutto di una grande novità Costa per il 2024: le “Sea Destinations”. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Pacifica offrirà, infatti, nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave.

Costa Pacifica è una nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, che ha 114 mila tonnellate di stazza lorda e può accogliere sino a 3780 ospiti. E’ stata profondamente rinnovata nel maggio 2022, con importanti lavori di restyling. L’eccellenza gastronomica di bordo è rappresentata dal ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef internazionali: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.