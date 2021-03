Continua a essere alto il numero delle persone contagiate da coronavirus in Sardegna, ma si abbassa il dato relativo al tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Unità di crisi regionale oggi sono stati rilevati 284 nuovi casi che hanno portato a 44.690 il numero complessivo dei casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Si registrano, purtroppo, tre nuovi decessi, (1.226 dall’inizio dell’emergenza).

Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 1,3%, decisamente più basso se confrontato con il dato di ieri che vedeva un tasso di positività al 10,3 (287 nuovi casi scoperti con 2.775 test).

Sono 189 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 30 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.686. I guariti sono complessivamente 29.373 (+48), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 186.

Sul territorio, dei 44.690 casi positivi complessivamente accertati, 11.200 (+111) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.001 (+11) nel Sud Sardegna, 3.692 (+35) a Oristano, 8.768 (+28) a Nuoro, 14.029 (+99) a Sassari.